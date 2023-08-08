Dolar, 27,24 TL'ye kadar yükseldi

Dolar kuru, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 26,99 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 27,01 TL'den başladı. Kur, Türkiye piyasalarının kapalı olduğu saatte uluslararası piyasalarda 27,24 TL'ye kadar tırmanırken; saat 10.01 itibarıyla yüzde 0,21 yükselişle 27,0196 TL'de hareket etti.

Euro da gün içerisinde en yüksek 30,1930 TL'yi görürken; şu dakikalarda yüzde 0,16 primle 29,7391 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 34,5064 TL seviyesinde işlem görüyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,11 oranında yükselişle 102,19 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise, şu sıralarda 1,0995 seviyelerinde hareket ediyor.