Dolar, 27,26 TL'ye kadar yükseldi

Dolar kuru, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 26,89 TL'de hareket ederken; yeni güne 26,91 TL seviyesinden başladı. Türkiye piyasalarının kapalı olduğu saatte uluslararası piyasalarda 27,26 TL'ye kadar yükselen kur, saat 13:48 itibarıyla yüzde 0,38 artışla 26,9405 TL seviyesinde hareket etti. Euro da sığ piyasada en yüksek 29,28 TL'yi görürken; şu dakikalarda yüzde 0,06 primle 28,9394 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 33,5992 TL seviyesinde işlem görüyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,07 oranında yükselişle 104,78 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1,0735 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 24,90 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 24,24 seviyesinde bulunuyor.