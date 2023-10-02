Dolar 27,72 TL'ye kadar yükseldi

Dolar kuru, geçtiğimiz haftayı 27,38 TL'den tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe 27,46 TL'den başladı. Dolar kuru, Türkiye piyasalarının kapalı olduğu saatte uluslararası piyasalarda 27,72 TL'ye kadar çıkarken, saat 11.10 itibarıyla yüzde 0,17 artışla 27,43 TL seviyesinde hareket etti. Euro kuru da sığ piyasada 29,33 TL'ye yükselirken; şu dakikalarda yüzde 0,11 primle 29,02 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 33,48 TL seviyesinde işlem görüyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,02 oranında düşüşle 106,22 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1,0566 seviyelerinde hareket ediyor.