Dolar 28 TL üzerinde kalmayı sürdürüyor

Dolar kuru, geçtiğimiz haftayı 27,94 TL seviyesinden tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe 28,04 TL'den başladı. Haftanın ilk işlem gününde 28,06 TL seviyesine kadar yükselen kur, saat 09:52 itibarıyla yüzde 0,37 artışla 28,04 TL'de hareket etti.

Euro kuru da gün içerisinde en yüksek 29,75 TL'yi görürken; şu dakikalarda yüzde 0,23 primle 29,72 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 34,14 TL'de işlem görüyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,08 oranında yükselişle 106,25 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1,0585 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 27,84 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 25,06 seviyesinde bulunuyor.

Oynaklık sınırlı olsa da azaldı

Analistler, Orta Doğu'da devam eden çatışmalar ve ABD'de tahvil faizlerinin son 16 yılın zirvesinde seyretmesinin varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ettiğini söyledi.

Hafta sonunda çatışmaların genişleyebileceği endişesi hakim olmaya devam etse de İsrail'in Gazze'ye askeri harekatını ertelediğine yönelik haberler varlık fiyatlarındaki oynaklığı sınırlı da olsa azalttı.