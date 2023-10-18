Dolar 28 TL'nin üzerinde, borsa günü sert satıcılı tamamladı: Yıl sonu hedefleri değişti mi?

İSTANBUL / EKONOMİ

İsrail güçleri, dün akşam saatlerinde Gazze'de bir hastaneyi hedef aldı. Gazze Sağlık Bakanlığı, hava saldırısında en az 500 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Saldırı dünya genelinde büyük tepki toplarken, İsrail-Filistin çatışmasının bölgeye yayılabileceği ve özellikle petrol arzını olumsuz etkileyebileceği endişeleri piyasa fiyatlamaları üzerinde etkili oldu.

Dolar 28 TL'nin üzerini gördü

Artan jeopolitik endişelerle birlikte dolar/TL, eylül başından bu yana devam eden günlük sınırlı yükselişini sürdürüyor. Türkiye piyasalarının kapalı olduğu saatte uluslar arası piyasalarda 28,32 TL'ye kadar yükselerek zirvesini yenileyen kur, bugün 28 TL'nin üzerindeki hareketine devam etti. Bu verilere göre TL, dolar karşısında yıl başından beri yüzde 33.3 değer kaybetti. Kur üzerinde kamu kontrolünün gevşediği haziran ayından bugüne TL'deki değer kaybı ise yüzde 26.1 seviyesinde.

Dolar/TL, Türkiye piyasalarının kapanış saati olan 17.30 itibarıyla yüzde 0,29 artışla 28,01 TL'de işlem gördü. Euro ise, sığ piyasada yeniden 30 TL'nin üzerine çıkarken, kapanış saatinde yüzde 0,14 kayıpla 29,53 TL'de bulundu.

Borsa İstanbul'da satışlar hızlandı

Borsa İstanbul 100 endeksi, artan jeopolitik tansiyonla güne yüzde 1,85 düşüşle 7964 puandan başlarken, gün içinde 7836 - 8015 bant aralığında hareket etti. Endekste, satışlar öğleden sonra hızlanırken, gün sonunda yüzde 3,36 kayıpla 7896 puanda işlem gördü. Bütün endeksler gerilerken bankacılık endeksi ise, kapanışta yüzde 3,90 düşüşle 8111 puanda bulundu.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan, 7950 ve 7820 seviyeleri destek, 8200 puan direnç konumunda bulunuyor.

Analistler, küresel pay piyasalarında, dün gece Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlenen saldırının ardından risk algısının güçlendiğini belirterek, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönem para politikalarına ilişkin fiyatlamaların da belirsizlikleri artırdığını söyledi.

Artan enflasyon endişeleri Fed'in gelecek dönem atacağı adımlara yönelik fiyatlamaları da etkilemeyi sürdürürken, bankanın yüzde 93 ihtimalle gelecek ay politika faizini sabit tutacağının öngörülmesine karşın, aralık ve ocaktaki toplantılarda faiz artırım ihtimali güçleniyor.

Borsada yıl sonu hedefleri zora girdi

Murat Özsoy - Biz Finansal Danışmanlık Kurucusu

Son günlerde yaşanan jeopolitik riskler diye başlayan yorumların artık tarih olduğunu ve bundan böyle en azından birkaç yıl boyunca sürekli olarak jeopolitik risklerin gölgesinde bir ekosistem içerisinde olacağımızı düşünüyorum. Böyle bir ortamda iken de borsa endeksleri ve TL’nin yabancı paralar karşısındaki değerini belirleyen ana ölçüt özellikle ABD tarafından ardından da Euro Bölgesinin başlıca ekonomilerinden gelen veri ve haber akışları etkileyecek.

Bu sektörler öne çıkacak

Ancak borsa tarafında şu anda 9 aylık bilançoların açıklanacak olmasından kaynaklı bir destek süreci olacağından Borsa İstanbul’un bu jeopolitik risklere daha dayanaklı olacağını düşünüyorum. 9 aylık bilançolarda hizmetler, bankacılık, perakende sektörlerin mali verilerindeki karlılıkların iyi geleceğini ancak sanayi kesiminin ise göreceli olarak bu başta saydığım sektörlere kıyasla biraz daha geride kalacağını düşünüyorum.

Yıl sonuna doğru olan süreçte ise, özellikle sanayi kesiminin sıkı para politikasının olumsuz etkisi altında kalacağını ve ulaştırmanın da yine savaşın baskısı altında kalacağını düşünüyorum. Şu anda 8500 puan seviyesinin üzerinde kalıcılık olmadığı takdirde yıl sonunda beklenen 9500-10000 puan aralık hedefi biraz zora girdi.

Dolarda hızlı yükselişler yaşanır mı?

ABD dolar endeksi ise, güçlü konumunu devam ettirecektir. Şu anda TL’nin dolara karşı değeri günlük bazda sanki ufak adımlar ile düşüyor görünse de aylık bazda yüzde 3’ün üzerinde bir değer kaybı söz konusu. Bu da vadeli TL mevduatın halen dolara karşı net bir cazibe oluşturmasının önünde bir engel. Aylık yüzde 3’lük değer kaybı normal şartlarda sürerse, zaten yıl sonunda 29.80 TL seviyesini görmüş oluruz. Araya bir de psikolojik eşiklerin geçilmesi halindeki hızlı değer artışlarını eklersek sene sonundaki 30 TL üzeri kur seviyesi görüşümü korumaya devam ediyorum.