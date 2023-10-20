Dolar, 28 TL'nin üzerinde primli

Dolar kuru, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 27,99 TL'de hareket ederken; yeni güne 28,02 TL seviyesinden başladı. Türkiye piyasalarının kapalı olduğu saatte uluslar arası piyasalarda 28,15 TL'ye kadar yükselen kur, saat 09.29 itibarıyla yüzde 0,13 yükselişle 28,01 TL seviyesinde hareket etti.

Euro da sığ piyasada 30,07 TL'ye kadar yükselirken; şu dakikalarda yüzde 0,14 kayıpla 29,63 TL'de bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 33,91 TL'de işlem görüyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 28,13 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 24,22 seviyesinde bulunuyor.

Dolar endeksi ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın şahin mesajlarından destek bularak güçlü duruşunu sürdürürken, şu dakikalarda yüzde 0,13 oranında yükselişle 106,39 seviyesinde bulunuyor. Dolar endeksinde teknik açıdan, 106 ve 105 seviyeleri destek, 107 ve 108 puan direnç konumunda bulunuyor.

Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1,0566 seviyelerinde hareket ediyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın dünkü açıklamalarında para politikasının daha da sıkılaştırılmasının gerekebileceğini vurguladığını belirterek, buna karşın tahvil piyasalarının da sıkılaştırıcı etkisinin para politikasının hedeflerine yardımcı olduğunu söyledi.