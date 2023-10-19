Dolar 28,50 TL'ye kadar yükseldi
Dolar kuru, illikit işlemlerde 28,50 TL'ye kadar yükselerek rekor seviyeye ulaşırken, Euro kuru 30 TL sınırında işlem görüyor.
Dolar kuru, Türkiye piyasalarının kapalı olduğu saatte uluslararası piyasalarda 28,50 TL'ye kadar yükselerek tüm zamanların zirvesini yenilerken; saat 11.08 itibarıyla yüzde 0,07 kazançla 28,01 TL'de işlem görüyor.
Kur, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 28,01 TL'de hareket ederken; yeni güne 28,02 TL'de başladı.
Euro da sığ piyasada 30,07 TL'ye kadar çıkarken; şu dakikalarda yüzde 0,26 primle 29,59 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 33,97 TL'de işlem görüyor.
Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,06 oranında yükselişle 106,62 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1,0535 seviyelerinde hareket ediyor.
10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 28,22 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 23,80 seviyesinde bulunuyor.