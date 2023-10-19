Dolar 28,50 TL'ye kadar yükseldi

Dolar kuru, Türkiye piyasalarının kapalı olduğu saatte uluslararası piyasalarda 28,50 TL'ye kadar yükselerek tüm zamanların zirvesini yenilerken; saat 11.08 itibarıyla yüzde 0,07 kazançla 28,01 TL'de işlem görüyor.

Kur, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 28,01 TL'de hareket ederken; yeni güne 28,02 TL'de başladı.

Euro da sığ piyasada 30,07 TL'ye kadar çıkarken; şu dakikalarda yüzde 0,26 primle 29,59 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 33,97 TL'de işlem görüyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,06 oranında yükselişle 106,62 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1,0535 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 28,22 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 23,80 seviyesinde bulunuyor.