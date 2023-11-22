Dolar, 28,8136 TL seviyesine kadar yükseldi

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 28,7967 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 28,8136 TL seviyesinden başladı ve böylelikle piyasalar açıkken gördüğü en yüksek seviyeyi yenilemiş oldu. Dolar, saat 09.31 itibarıyla yüzde 0,11 yükselişle 28,8129 TL seviyesinde hareket etti.

Dolar, geçen cuma günü Türkiye piyasalarının kapalı olduğu saatte uluslararası piyasalarda tarihi rekor seviyesini 28,93 seviyesine çıkarmıştı.

Euro, 31 TL'nin üzerinde

Euro fiyatları da sığ piyasada 31,4760 TL'ye kadar çıkarken, şu dakikalarda yüzde 0,15 kayıpla 31,3996 TL'de bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 36,0564 TL'de işlem görüyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,16 oranında yükselişle 103,72 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise, şu sıralarda 1,0897 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 28,71 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 40,43 seviyesinde bulunuyor.