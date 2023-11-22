Dolar, 28,83 TL ile yeni zirvesinde

İSTANBUL / EKONOMİ

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 28,7967 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 28,8136 TL seviyesinden başladı. Kur, açılış sonrasında 28,8368 TL'ye kadar yükselirken, böylelikle piyasalar açıkken gördüğü en yüksek seviyeye ulaştı. Dolar, Türkiye piyasalarının kapanış saati olan 17.30 itibarıyla yüzde 0,20 yükselişle 28,8353 TL seviyesinde hareket etti.

Dolar, geçen cuma günü Türkiye piyasalarının kapalı olduğu saatte uluslararası piyasalarda tarihi rekor seviyesini 28,93 seviyesine çıkarmıştı.

Euro, 31 TL'nin üzerinde

Euro fiyatları, gün içinde 31,4804 TL'ye kadar çıkarken, şu dakikalarda yüzde 0,26 kayıpla 31,3662 TL'de bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 36,0982 TL'de işlem görüyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,19 oranında yükselişle 103,76 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise, şu sıralarda 1,0899 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 29,07 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 40,61 seviyesinde bulunuyor.