Dolar endeksi 18 ayın zirvesine yakın seyrediyor
Orta Doğu'da artan jeopolitik gerilimler ve kritik ABD enflasyon verileri öncesinde dolar, güçlü seyrini korudu. Dolar endeksi, yatay hareket ederek son 18 ayın en yüksek seviyelerine yakın kalmayı sürdürdü.
Dolar, Orta Doğu'da tırmanan çatışmaların yatırımcıları temkinli tutması ve para politikasının seyrini etkileyecek kritik ABD enflasyon verileri öncesinde son 18 ayın en yüksek seviyelerine yakın seyrini korudu.
Petrol fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın pazar günü Ukrayna ile Rusya arasında enerji alanında ateşkes sağlandığına ilişkin açıklamasının ardından gerilemişti.
Doların altı büyük para birimi karşısındaki değerini ölçen dolar endeksi halihazırda yatay seyirle 18 ayın zirvesine yakın kalmayı sürdürdü.