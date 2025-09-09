  1. Ekonomim
Dolar endeksi 7 haftanın düşüğüne geriledi

Dolar, beklentilerin altında kalan ABD işgücü verilerinin ardından bugün yaklaşık yedi haftanın en düşük seviyesine gerilerken, bu durum ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine Eylül ayında başlayabileceği yönündeki piyasa beklentilerini artırdı.

Takip Et

Cuma günü açıklanan ve piyasaları şaşırtan zayıf ABD istihdam verileri, doların diğer para birimleri karşısında değer kaybetmesine neden oldu.

Yatırımcılar şimdi bugün açıklanacak olan Nisan 2024 - Mart 2025 dönemi için öncü bordro revizyonlarını bekliyor.

Danske Bank analistleri, yayımladıkları notta, 400.000 kişilik ek bir negatif revizyonun olası olduğunu belirtirken, "Ancak enflasyon beklentileri hala yüksek ve işgücü piyasası dengesi hala nispeten istikrarlıyken, bu verilerin daha büyük ve/veya art arda faiz indirimlerini haklı çıkardığını düşünmüyoruz" yorumunda bulundu.

Dolar endeksi (DXY) 97,259 seviyesine kadar geriledi.

