Dolar endeksi 7 haftanın düşüğüne geriledi

Cuma günü açıklanan ve piyasaları şaşırtan zayıf ABD istihdam verileri, doların diğer para birimleri karşısında değer kaybetmesine neden oldu.

Yatırımcılar şimdi bugün açıklanacak olan Nisan 2024 - Mart 2025 dönemi için öncü bordro revizyonlarını bekliyor.

Danske Bank analistleri, yayımladıkları notta, 400.000 kişilik ek bir negatif revizyonun olası olduğunu belirtirken, "Ancak enflasyon beklentileri hala yüksek ve işgücü piyasası dengesi hala nispeten istikrarlıyken, bu verilerin daha büyük ve/veya art arda faiz indirimlerini haklı çıkardığını düşünmüyoruz" yorumunda bulundu.

Dolar endeksi (DXY) 97,259 seviyesine kadar geriledi.