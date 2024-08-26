Dolar endeksinde 'Fed' etkisi: 1 yılın en düşüğünde

NatWest Markets analistleri, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz oranlarını düşürmesi ve ABD ekonomisinin yumuşak bir inişe geçmesi beklentilerine duyulan güvenin artmasının dolar için giderek daha güçlü bir engel oluşturduğunu söyledi.

Analistler, “Bu yıl birkaç kez ABD verilerinin sürpriz yapması ve Fed'in faiz indirim beklentilerinin geri çekilmesiyle karşılaşmış olsak da, bu durum daha kalıcı görünüyor. Gelecek ay faizlerin ‘indirilip’ indirilmeyeceğinden ziyade ‘ne kadar’ indirileceği bir hikaye olmaya devam ediyor” değerlendirmesini yaptı.

Dolar endeksi (DXY), bugün 100,53 ile son bir yılın en düşük seviyesini gördü.