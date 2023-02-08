Dolar endeksinde ‘Powell’ düşüşü

ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, dün Washington Ekonomi Kulübünde gerçekleştirdiği konuşmada piyasa aktörlerinin beklediği ölçüde şahin bir ton kullanmadı. Powell, gidilecek çok yol olduğunu belirtirken, dezenflasyon sürecinin bazı sektörlerde başladığını söyledi ve sürecin biraz zaman alacağına işaret etti.

Ayrıca Başkan Powell, ‘Daha fazla faiz artışı yapmamız gerekeceğini düşünüyoruz’ dedi ve ‘2023'te enflasyonda önemli düşüşlerin görülmesini bekliyoruz’ şeklinde kaydetti.

Fed Başkanı Powell’ın açıklamaları öncesi 103,96 seviyesinde bulunan dolar endeksi, sonrasında 103,00 seviyesine kadar geri çekildi.

Euro, Japon yeni, İngiliz sterlini, Kanada doları, İsveç kronu ve İsviçre frangı olmak üzere 6 para birimine karşı değerini ölçen dolar endeksi, saat 12:50 itibarıyla yüzde 0,37 oranında düşüşle 103,05 seviyesinde bulunuyor.

Powell beklendiği kadar şahin ton kullanmadı

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın dünkü açıklamalarında endişe edildiği kadar şahin bir ton kullanmamasının dolar endeksindeki yükselişi durdurduğunu bildirdi.

Powell'ın açıklamalarının ardından para piyasalarında Fed'in mart ve mayıstaki toplantılarda 25 baz puan faiz artışına gideceğine yönelik fiyatlamaların ağırlık kazandığını kaydeden analistler, bankanın mayıs-aralık döneminde ise faizleri sabit tutacağının öngörüldüğünü ifade etti.

DolarTL fiyatlarında yatay seyir

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 18,82 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne yatay bir seyirde başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 18,7960 TL seviyesini, en yüksek ise 18,8490 TL seviyesini görürken; kur saat 12:50 itibarıyla 18,8305 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 20,2706 TL'yi görürken; şu dakikalarda 20,2626 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 22,7885 TL seviyesinde işlem görüyor.