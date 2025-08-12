  1. Ekonomim
  2. Finans
  3. Dolar, enflasyon verisi sonrası geriledi
Takip Et

Dolar, enflasyon verisi sonrası geriledi

ABD'de manşet enflasyonun beklentilerin altında kalmasıyla dolar değer kaybetti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Dolar, enflasyon verisi sonrası geriledi
Takip Et

Temmuz ayında yıllık %2,7 seviyesinde sabit kalan enflasyon, ekonomistlerin %2,8'lik beklentisinin altında gerçekleşti.

Mattioli Woods yatırım yöneticisi Katy Stoves, bu rakamların, özellikle de zayıflayan istihdam istatistikleri ışığında, Eylül ayındaki Federal Rezerv toplantısında faiz indirimi için yeni bir argüman sunduğunu belirtti.

Verilerin açıklanmasının ardından DXY dolar endeksi, önceki 98,583 seviyesinden 98,196'ya düşerek gün içi en düşük seviyesini gördü.

ABD enflasyon verisi açıklandıABD enflasyon verisi açıklandıKüresel Ekonomi

 

Finans
New York borsası enflasyon verisinin ardından pozitif
New York borsası enflasyon verisinin ardından pozitif
Hazine, bono ihalesinde 41,7 milyar TL satış yaptı
Hazine, bono ihalesinde 41,7 milyar TL satış yaptı
BofA'dan ABD tahvilleri için yeni tahmin
BofA'dan ABD tahvilleri için yeni tahmin
İsviçre Frangı'nda 'Trump' etkisi
İsviçre Frangı'nda 'Trump' etkisi
Avrupa borsaları pozitif seyrediyor
Avrupa borsaları pozitif seyrediyor
Nikkei 225 endeksi tatilden rekorla döndü
Nikkei 225 endeksi tatilden rekorla döndü