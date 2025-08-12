Dolar, enflasyon verisi sonrası geriledi
ABD'de manşet enflasyonun beklentilerin altında kalmasıyla dolar değer kaybetti.
Temmuz ayında yıllık %2,7 seviyesinde sabit kalan enflasyon, ekonomistlerin %2,8'lik beklentisinin altında gerçekleşti.
Mattioli Woods yatırım yöneticisi Katy Stoves, bu rakamların, özellikle de zayıflayan istihdam istatistikleri ışığında, Eylül ayındaki Federal Rezerv toplantısında faiz indirimi için yeni bir argüman sunduğunu belirtti.
Verilerin açıklanmasının ardından DXY dolar endeksi, önceki 98,583 seviyesinden 98,196'ya düşerek gün içi en düşük seviyesini gördü.