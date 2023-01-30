Dolar fiyatları 18,80 TL seviyesinde

Dolar fiyatları, geçtiğimiz haftayı 18,80 TL seviyesinden tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe yatay başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 18,7770 TL seviyesini, en yüksek ise 18,8750 TL seviyesini görürken; kur saat 09:26 itibarıyla 18,8052 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 20,6570 TL'yi görürken; şu dakikalarda 20,4455 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 23,3222 TL seviyesinde işlem görüyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,02 oranında yükselişle 101,95 seviyesinde bulunuyor. EuroDolar paritesi ise şu sıralarda 1,0868 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 10,18 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 9,14 seviyesinde bulunuyor.