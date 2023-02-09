Dolar fiyatları 18,83 TL seviyesinde

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 18,83 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne yatay seviyeden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 18,8060 TL seviyesini, en yüksek ise 18,8330 TL seviyesini görürken; kur saat 09:54 itibarıyla 18,8300 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 20,2500 TL'yi görürken; şu dakikalarda 20,2267 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 22,7972 TL seviyesinde işlem görüyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,15 oranında düşüşle 103,26 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1,0736 seviyelerinde hareket ediyor.

Teknik açıdan dolar endeksinde 104,5 seviyesi direnç, 102,5'in destek konumunda bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 7,61 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 7,71 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, ABD'de ekonomiye ilişkin makroekonomik verilerin karışık sinyaller vermesinin piyasalarda fiyatlamaları zorlaştırdığını belirterek, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamalarının yatırımcıların odağındaki yerini koruduğunu bildirdi.

Bugün yurt içinde para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edilecek.