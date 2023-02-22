Dolar fiyatları 18,87 TL'nin üzerinde

İSTANBUL EKONOMİ

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 18,86 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne yatay seviyeden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 18,8050 TL seviyesini, en yüksek ise 18,8780 TL seviyesini görürken; kur saat 10:54 itibarıyla 18,8758 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 20,1347 TL'yi görürken; şu dakikalarda 20,1273 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 22,8860 TL seviyesinde işlem görüyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,09 oranında düşüşle 104,06 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1,0659 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 10,49 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 10,82 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, dünya genelinde açıklanan verilerin ekonomik aktiviteye ilişkin karışık bir tablo ortaya koyması ile para politikalarına yönelik belirsizliklerin sürdüğünü belirterek, bu durumun yatırımcıların temkinli davranmasına neden olduğunu söyledi.