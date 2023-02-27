Dolar fiyatları 18,88 TL’nin üzerinde

İSTANBUL / EKONOMİ

Dolar fiyatları, geçtiğimiz haftayı 18,87 TL seviyesinden tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe 1,86 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 18,7920 TL seviyesini, en yüksek ise 18,9680 TL seviyesini görürken; kur saat 12:03 itibarıyla 18,8852 TL seviyesinde hareket etti.

Euro 1,5 ayın en düşünü gördü

Euro fiyatları, haftanın ilk günü gerçekleşen işlemlerde 19,80 TL seviyesine kadar gerileyerek 6 Ocak tarihinden bu yana en düşük seviyeyi gördü. Euro gün içerisinde en yüksek ise, 20,0642 TL'yi görürken; şu dakikalarda 19,9369 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 22,7322 TL seviyesinde işlem görüyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 10,49 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 10,62 seviyesinde bulunuyor.

Dolar endeksi 2 ayın zirvesinde dengelendi

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,10 oranında düşüşle 105,11 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1,0554 seviyelerinde hareket ediyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) nihai faiz oranını beklenenden daha yüksek bir noktada belirleyeceğine yönelik fiyatlamalardan destek bulan dolar endeksi 105,1 ile yaklaşık 2 ayın zirvesinde dengelendi.

Teknik açıdan dolar endeksinde 105,5 seviyesi direnç, 104'ün destek konumunda bulunuyor.