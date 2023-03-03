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Dolar fiyatları 18,89 TL'nin üzerinde

Dolar fiyatları şu dakikalarda 18,89 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 20,08 TL seviyelerinde bulunuyor.

Haber Merkezi
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İSTANBUL / EKONOMİ

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 18,88 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 18,89 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru yeni güne yatay seviyede başlamasının ardından, gün içerisinde en düşük 18,6730 TL seviyesini, en yüksek ise 18,9260 TL seviyesini görürken; kur saat 11:46 itibarıyla 18,8942 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 20,1213 TL'yi görürken; şu dakikalarda 20,0837 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 22,6542 TL seviyesinde işlem görüyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,30 oranında düşüşle 104,68 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1,0624 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 10,93 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 10,49 seviyesinde bulunuyor.

 