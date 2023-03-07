Dolar fiyatları 18,90 TL’nin üzerinde

İSTANBUL / EKONOMİ

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 18,89 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 18,90 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru yeni güne yatay seviyede başlamasının ardından, gün içerisinde en düşük 18,8120 TL seviyesini, en yüksek ise 18,9530 TL seviyesini görürken; kur saat 09:06 itibarıyla 18,9039 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 20,3097 TL'yi görürken; şu dakikalarda 20,2033 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 22,7714 TL seviyesinde işlem görüyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,09 oranında düşüşle 104,26 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1,0683 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 11,86 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 10,50 seviyesinde bulunuyor.