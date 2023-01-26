Dolar fiyatları güne nasıl başladı?

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 18,80 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne yatay seviyeden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 18,7730 TL seviyesini, en yüksek ise 18,8340 TL seviyesini görürken; kur saat 09:48 itibarıyla 18,8061 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 20,5630 TL'yi görürken; şu dakikalarda 20,5469 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 23,3422 TL seviyesinde işlem görüyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,06 oranında düşüşle 101,58 seviyesinde bulunuyor. EuroDolar paritesi ise şu sıralarda 1,0923 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 8,92 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 8,94 seviyesinde bulunuyor.