Dolar fiyatları haftaya nasıl başladı?

İSTANBUL (EKONOMİ)

Dolar fiyatları, geçtiğimiz haftayı 18,81 TL seviyesinden tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe 18,82 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 18,7930 TL seviyesini, en yüksek ise 18,8700 TL seviyesini görürken; kur saat 08:51 itibarıyla 18,8252 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 20,3600 TL'yi görürken; şu dakikalarda 20,2630 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 22,7217 TL seviyesinde işlem görüyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,13 oranında yükselişle 103,05 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise, şu sıralarda 1,0794 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 8,86 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 7,26 seviyesinde bulunuyor.