Dolar fiyatları haftaya nasıl başladı?
Dolar fiyatları şu dakikalarda 18,82 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 20,26 TL seviyelerinde bulunuyor.
İSTANBUL (EKONOMİ)
Dolar fiyatları, geçtiğimiz haftayı 18,81 TL seviyesinden tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe 18,82 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 18,7930 TL seviyesini, en yüksek ise 18,8700 TL seviyesini görürken; kur saat 08:51 itibarıyla 18,8252 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 20,3600 TL'yi görürken; şu dakikalarda 20,2630 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 22,7217 TL seviyesinde işlem görüyor.
Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,13 oranında yükselişle 103,05 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise, şu sıralarda 1,0794 seviyelerinde hareket ediyor.
10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 8,86 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 7,26 seviyesinde bulunuyor.