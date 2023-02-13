Dolar fiyatları haftaya nasıl başladı?

İSTANBUL / EKONOMİ

Dolar fiyatları, geçtiğimiz haftayı 18,83 TL seviyesinden tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe 18,82 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 18,7950 TL seviyesini, en yüksek ise 18,8470 TL seviyesini görürken; kur saat 09:25 itibarıyla 18,8272 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 20,1418 TL'yi görürken; şu dakikalarda 20,1046 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 22,7022 TL seviyesinde işlem görüyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,11 oranında yükselişle 103,74 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1,0674 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 7,61 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 7,71 seviyesinde bulunuyor.