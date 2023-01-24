Dolar fiyatlarında yatay seyir

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 18,80 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 18,77 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru, güne hafif düşüşle başlamasının ardından, en düşük 18,7530 TL seviyesini, en yüksek ise 18,8250 TL seviyesini görürken; kur saat 17:19 itibarıyla 18,8057 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 20,4990 TL'yi görürken; şu dakikalarda 20,4200 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini de aynı dakikalarda 23,1121 TL seviyesinde işlem görüyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,02 oranında düşüşle 102,12 seviyesinde bulunuyor. EuroDolar paritesi ise şu sıralarda 1,0855 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 8,78 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 9,35 seviyesinde bulunuyor.