Dolar fiyatlarında yatay seyir

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 18,80 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne yatay seviyesinden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 18,8380 TL’yi, en yüksek ise 18,7750 TL seviyesini görürken; kur saat 09:36 itibarıyla 18,7750 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 20,4756 TL'yi görürken; şu dakikalarda 20,4566 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 23,1906 TL seviyesinde işlem görüyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,04 oranında düşüşle 102,05 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1,0875 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 9,82 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 8,59 seviyesinde bulunuyor.