Dolar fiyatlarında yatay seyir
Dolar fiyatları şu dakikalarda 18,77 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 20,45 TL seviyelerinde bulunuyor.
Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 18,80 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne yatay seviyesinden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 18,8380 TL’yi, en yüksek ise 18,7750 TL seviyesini görürken; kur saat 09:36 itibarıyla 18,7750 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 20,4756 TL'yi görürken; şu dakikalarda 20,4566 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 23,1906 TL seviyesinde işlem görüyor.
Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,04 oranında düşüşle 102,05 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1,0875 seviyelerinde hareket ediyor.
10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 9,82 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 8,59 seviyesinde bulunuyor.