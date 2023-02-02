Dolar fiyatlarında yatay seyir

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 18,80 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 18,81 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru, yeni güne yatay seviyede başlamasının ardından, gün içerisinde en düşük 18,7800 TL seviyesini, en yüksek ise 18,8290 TL seviyesini görürken; kur saat 09:53 itibarıyla 18,8074 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 20,7764 TL'yi görürken; şu dakikalarda 20,7202 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 23,3121 TL seviyesinde işlem görüyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,21 oranında düşüşle 100,94 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1,1008 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 9,02 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 7,73 seviyesinde bulunuyor.