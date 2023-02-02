Dolar fiyatlarında yatay seyir
Dolar fiyatları şu dakikalarda 18,80 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 20,72 TL seviyelerinde bulunuyor.
Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 18,80 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 18,81 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru, yeni güne yatay seviyede başlamasının ardından, gün içerisinde en düşük 18,7800 TL seviyesini, en yüksek ise 18,8290 TL seviyesini görürken; kur saat 09:53 itibarıyla 18,8074 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 20,7764 TL'yi görürken; şu dakikalarda 20,7202 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 23,3121 TL seviyesinde işlem görüyor.
Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,21 oranında düşüşle 100,94 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1,1008 seviyelerinde hareket ediyor.
10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 9,02 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 7,73 seviyesinde bulunuyor.