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Dolar fiyatlarında yatay seyir sürüyor

Dolar fiyatları şu dakikalarda 18,82 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 20,20 TL seviyelerinde bulunuyor.

Haber Merkezi
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İSTANBUL / EKONOMİ

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 18,83 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 18,82 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru yeni güne yatay bir seyirle başlamasının ardından, gün içerisinde en düşük 18,8060 TL seviyesini, en yüksek ise 18,8410 TL seviyesini görürken; kur saat 09:06 itibarıyla 18,8345 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 20,2465 TL'yi görürken; şu dakikalarda 20,2063 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 22,8078 TL seviyesinde işlem görüyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,13 oranında yükselişle 103,31 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1,0726 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 7,61 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 7,71 seviyesinde bulunuyor.