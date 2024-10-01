Dolar güçlenmesini sürdürüyor

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın, geçen ayki 50 baz puanlık indirimin ardından daha fazla faiz indiriminin kademeli olacağını belirtmesinin ardından dolar yükselmeye devam ediyor.

Ulusal İşletme Ekonomisi Derneği'nde konuşan Powell, Fed'in faizleri hızlı bir şekilde düşürmek için acele etmediğini söyledi.

MUFG Bank analisti Lee Hardman'a göre Powell'ın açıklamaları, Fed'i 50 baz puanlık faiz indirimlerine teşvik etmek için ABD işgücü piyasasının zayıflığına dair daha fazla kanıt gerekeceğine işaret ediyor.

Hardman “Yorumlar, Cuma günü açıklanacak olan son tarım dışı istihdam raporuna daha da fazla odaklanılmasını sağlayacak” dedi.