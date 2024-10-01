  1. Ekonomim
  2. Finans
  3. Dolar güçlenmesini sürdürüyor
Takip Et

Dolar güçlenmesini sürdürüyor

Fed Başkanı Powell'ın, faiz indiriminin kademeli olacağını belirtmesinin ardından dolar yükselmeye devam ediyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Dolar güçlenmesini sürdürüyor
Takip Et

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın, geçen ayki 50 baz puanlık indirimin ardından daha fazla faiz indiriminin kademeli olacağını belirtmesinin ardından dolar yükselmeye devam ediyor.

Ulusal İşletme Ekonomisi Derneği'nde konuşan Powell, Fed'in faizleri hızlı bir şekilde düşürmek için acele etmediğini söyledi.

MUFG Bank analisti Lee Hardman'a göre Powell'ın açıklamaları, Fed'i 50 baz puanlık faiz indirimlerine teşvik etmek için ABD işgücü piyasasının zayıflığına dair daha fazla kanıt gerekeceğine işaret ediyor.

Hardman “Yorumlar, Cuma günü açıklanacak olan son tarım dışı istihdam raporuna daha da fazla odaklanılmasını sağlayacak” dedi.

Almanya'da imalat sektörü son 1 yılın en hızlı daralmasını yaşadıAlmanya'da imalat sektörü son 1 yılın en hızlı daralmasını yaşadıKüresel Ekonomi

 

Finans
Dolar/TL bugün ne kadar? (1 Ekim 2024 dolar - Euro fiyatları)
Dolar/TL bugün ne kadar? (1 Ekim 2024 dolar - Euro fiyatları)
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (1 Ekim 2024 güncel altın satış fiyatları)
Rekor sonrası gerileyen altın fiyatlarında toparlanma sürüyor
New York borsası düşüşle açıldı
New York borsası düşüşle açıldı
Sterlin, Euro karşısında daha da güçlenebilir
Sterlin, Euro karşısında daha da güçlenebilir
Avrupa borsaları İspanya hariç negatif seyrediyor
Avrupa borsaları İspanya hariç negatif seyrediyor
Asya borsaları karışık seyrediyor
Asya borsaları karışık seyrediyor