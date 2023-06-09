Dolar güne rekorla başladı

İSTANBUL / EKONOMİ

Hazine ve Maliye Bakanlığına Mehmet Şimşek'in atanmasından sonra en çok konuşulan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanlığına yapılacak atama olurken; Hafize Gaye Erkan'ın ismi öne çıkıyordu. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, TCMB Başkanlığına Gaye Erkan getirildi ve TCMB’nin ilk kadın başkanı oldu. Bu değişiklik piyasalardaki fiyatlamalarda da bulunurken, bundan sonraki süreçte ekonomi politikasındaki uygulamalarda neler yapılacağı ve TCMB'nin ilk toplantısındaki adımı yakından takip edilecek.

Ayrıca Şahap Kavcıoğlu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) Başkanlığına getirildi.

Döviz kurlarında yukarı hareket sürüyor

Döviz kurları ve gram altın son günlerdeki geleneğini bozmayarak, güne yeni zirve seviyelerinden başladı.

Dolar/TL, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 23,37 TL seviyesinde hareket ederken, güne zirve seviyesini yenileyerek başladı. Kur, Türkiye piyasalarının kapalı olduğu saatte uluslararası piyasada tarihi rekorunu 23,6490 TL'ye taşıdı. Dolar, saat 09.06 itibarıyla yüzde 1,58 artışla 23,4799 TL'de bulundu.

Euro da rekor serisine devam ediyor. Euro, sığ piyasada 25,7300 TL'ye kadar tırmanırken; şu dakikalarda yüzde 1,24 oranında primle 25,3152 TL'de hareket ediyor.

Gram altına dolar desteği

Altının gram fiyatı, dolarTL'deki yükselişin desteğiyle tüm zamanların en yüksek seviyesini 1494 TL'ye taşıdı. Ons altının ve dolar/TL'nin fiyatına göre hesaplanan gram altın, saat 09.11 itibarıyla yüzde 1,54 oranında artışla 1483 TL'de alıcı buldu.

Altının ons fiyatında yatay bir seyir izlenirken; şu sıralarda yüzde 0,04 oranında düşerken 1964 dolarda işlem görüyor.