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Dolar için yükseliş senaryosu

ING analisti Pesole, doların iki ayın en yüksek seviyesine çıktığını ve ABD başkanlık seçimleri yaklaşırken daha da yükselebileceğini değerlendirdi.

Haber Merkezi
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Dolar için yükseliş senaryosu
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ING analisti Francesco Pesole, doların iki ayın en yüksek seviyesine çıktığını ve Donald Trump'ın zaferinin ticaret tarifelerine yol açma riski nedeniyle ABD başkanlık seçimleri yaklaşırken daha da yükselebileceğini söyledi.

Ancak Pesole, Federal Rezerv politikasına odaklanmanın, şirket kazançları ve Orta Doğu'daki çalkantılarla birleştiğinde, piyasaların dolar alımı da dahil olmak üzere seçimle ilgili işlemlere başlamadan önce oylamadan birkaç gün öncesine kadar bekleyebileceği anlamına geldiğini anlattı ve bunun zamanlamasının “oldukça belirsiz” olduğunu ekledi.

Trump Salı günü Chicago'daki bir etkinlikte gümrük vergisi planlarını yineledi. Dolar endeksi (DXY)  103,395 seviyesine kadar yükseldi.

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