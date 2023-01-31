Dolar kuru 18,80 TL seviyesinde
Dolar fiyatları şu dakikalarda 18,80 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 20,38 TL seviyelerinde bulunuyor.
EKONOMİ
Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 18,80 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 18,81 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru yeni güne yatay seviyede başlamasının ardından, gün içerisinde en düşük 18,7460 TL seviyesini, en yüksek ise 18,8160 TL seviyesini görürken; kur saat 09:06 itibarıyla 18,8090 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 20,4375 TL'yi görürken; şu dakikalarda 20,3848 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 23,2228 TL seviyesinde işlem görüyor.
Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,02 oranında yükselişle 102,35 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1,0837 seviyelerinde hareket ediyor.
10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 9,85 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 8,72 seviyesinde bulunuyor.