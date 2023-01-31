Dolar kuru 18,80 TL seviyesinde

EKONOMİ

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 18,80 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 18,81 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru yeni güne yatay seviyede başlamasının ardından, gün içerisinde en düşük 18,7460 TL seviyesini, en yüksek ise 18,8160 TL seviyesini görürken; kur saat 09:06 itibarıyla 18,8090 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 20,4375 TL'yi görürken; şu dakikalarda 20,3848 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 23,2228 TL seviyesinde işlem görüyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,02 oranında yükselişle 102,35 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1,0837 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 9,85 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 8,72 seviyesinde bulunuyor.