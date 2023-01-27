Dolar kuru 18,81 TL seviyesinde hareket ediyor
Dolar fiyatları şu dakikalarda 18,81 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 20,41 TL seviyelerinde bulunuyor.
Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 18,80 TL seviyesinde hareket ederken; haftanın son işlem gününe yatay başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 18,7760 TL seviyesini, en yüksek ise 18,8220 TL’yi görürken; kur saat 10:04 itibarıyla 18,8114 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 20,5420 TL'yi görürken; şu dakikalarda 20,4140 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 23,2842 TL seviyesinde işlem görüyor.
Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,15 oranında yükselişle 102,00 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1,0873 seviyelerinde hareket ediyor.
10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 9,65 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 9,17 seviyesinde bulunuyor.