Dolar kuru 18,81 TL seviyesinde hareket ediyor

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 18,80 TL seviyesinde hareket ederken; haftanın son işlem gününe yatay başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 18,7760 TL seviyesini, en yüksek ise 18,8220 TL’yi görürken; kur saat 10:04 itibarıyla 18,8114 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 20,5420 TL'yi görürken; şu dakikalarda 20,4140 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 23,2842 TL seviyesinde işlem görüyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,15 oranında yükselişle 102,00 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1,0873 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 9,65 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 9,17 seviyesinde bulunuyor.