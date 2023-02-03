Dolar kuru 18,82 TL seviyesinde

İSTANBUL EKONOMİ

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 18,80 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 18,82 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru yeni güne yükselişle başlamasının ardından, gün içerisinde en düşük 18,7810 TL seviyesini, en yüksek ise 18,8320 TL seviyesini görürken; kur saat 10:31 itibarıyla 18,8230 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 20,5462 TL'yi görürken; şu dakikalarda 20,4968 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 22,9522 TL seviyesinde işlem görüyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,04 oranında düşüşle 101,80 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1,0886 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 8,81 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 7,78 seviyesinde bulunuyor.

Dolar dünyada değer kazanıyor

Analistler, dünya genelinde önemli merkez bankalarının para politikalarına ilişkin belirsizliklerin azalmasına karşın devam eden resesyon endişesinin doların diğer para birimleri karşısında değer kazanmasına neden olduğunu bildirdi.

ABD'de bugün açıklanacak istihdam raporundaki tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini ifade eden analistler, ayrıca dünya genelinde hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini kaydetti.