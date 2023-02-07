Dolar kuru 18,83 TL'nin üzerinde

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 18,82 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 18,83 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru yeni güne sınırlı yükselişle başlamasının ardından, gün içerisinde en düşük 18,7970 TL seviyesini, en yüksek ise 18,8620 TL seviyesini görürken; kur saat 08:51 itibarıyla 18,8308 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 20,2400 TL'yi görürken; şu dakikalarda 20,2201 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 22,6960 TL seviyesinde işlem görüyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,15 oranında düşüşle 103,46 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1,0738 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 8,43 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 7,56 seviyesinde bulunuyor.