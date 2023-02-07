Dolar kuru 18,83 TL'nin üzerinde
Dolar fiyatları şu dakikalarda 18,83 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 20,22 TL seviyelerinde bulunuyor.
Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 18,82 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 18,83 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru yeni güne sınırlı yükselişle başlamasının ardından, gün içerisinde en düşük 18,7970 TL seviyesini, en yüksek ise 18,8620 TL seviyesini görürken; kur saat 08:51 itibarıyla 18,8308 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 20,2400 TL'yi görürken; şu dakikalarda 20,2201 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 22,6960 TL seviyesinde işlem görüyor.
Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,15 oranında düşüşle 103,46 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1,0738 seviyelerinde hareket ediyor.
10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 8,43 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 7,56 seviyesinde bulunuyor.