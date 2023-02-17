Dolar kuru 18,86 TL seviyesinde

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 18,85 TL seviyesinde hareket ederken; haftanın son işlem gününe yatay seviyeden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 18,8250 TL seviyesini, en yüksek ise 18,9660 TL seviyesini görürken; kur saat 11:43 itibarıyla 18,8641 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 20,3206 TL'yi görürken; şu dakikalarda 20,0622 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 22,4948 TL seviyesinde işlem görüyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,60 oranında yükselişle 104,50 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1,0635 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 11,12 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 10,66 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugünün veri gündeminde Euro Bölgesi'nde cari dengenin öne çıktığını ifade ederek, teknik açıdan dolar endeksinde 104,5 seviyesinin direnç, 103'ün destek konumunda olduğunu bildirdi.

Öte yandan, bugün Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafında açıklanan Piyasa Katılımcılar Anketi'ne göre cari yıl sonu dolar/TL beklentisi 22,84 TL oldu.