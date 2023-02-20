Dolar kuru 18,86 TL seviyesinde

Dolar fiyatları, geçtiğimiz haftayı 18,86 TL seviyesinden tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe yatay bir seviyeden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 18,8100 TL seviyesini, en yüksek ise 18,9070 TL seviyesini görürken; kur saat 11:27 itibarıyla 18,8678 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 20,2059 TL'yi görürken; şu dakikalarda 20,1820 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 22,7327 TL seviyesinde işlem görüyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,02 oranında düşüşle 103,84 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1,0694 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 10,66 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 11,08 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün ABD'de piyasaların resmi tatil nedeniyle kapalı olacağını anımsatarak, teknik açıdan dolar endeksinde 104,5 seviyesinin direnç, 103'ün destek konumunda olduğunu bildirdi.

Analistler, geçen hafta ABD'de açıklanan makroekonomik veriler sonrası artan ABD Merkez Bankası'nın (Fed) beklenenden daha uzun süre şahin kalabileceği endişelerinin, yeni haftaya da taşındığını söyledi.