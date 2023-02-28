Dolar kuru 18,88 TL seviyesinde işlem görüyor

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 18,88 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 18,87 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru yeni güne yatay seviyeden başlarken, gün içerisinde en düşük 18,7940 TL seviyesini, en yüksek ise 18,9160 TL seviyesini görürken; kur saat 12:07 itibarıyla 18,8870 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 20,0741 TL'yi görürken; şu dakikalarda 20,0597 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 22,8506 TL seviyesinde işlem görüyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,03 oranında düşüşle 104,64 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1,0617 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 10,49 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 10,66 seviyesinde bulunuyor.