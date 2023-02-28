Dolar kuru 18,88 TL seviyesinde işlem görüyor
Dolar fiyatları şu dakikalarda 18,88 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 20,05 TL seviyelerinde bulunuyor.
Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 18,88 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 18,87 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru yeni güne yatay seviyeden başlarken, gün içerisinde en düşük 18,7940 TL seviyesini, en yüksek ise 18,9160 TL seviyesini görürken; kur saat 12:07 itibarıyla 18,8870 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 20,0741 TL'yi görürken; şu dakikalarda 20,0597 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 22,8506 TL seviyesinde işlem görüyor.
Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,03 oranında düşüşle 104,64 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1,0617 seviyelerinde hareket ediyor.
10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 10,49 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 10,66 seviyesinde bulunuyor.