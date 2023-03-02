Dolar kuru 18,89 TL seviyesinin üzerinde

İSTANBUL / EKONOMİ

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 18,88 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne yatay seviyeden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 18,8640 TL seviyesini, en yüksek ise 18,9000 TL seviyesini görürken; kur saat 11:45 itibarıyla 18,8912 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 20,1882 TL'yi görürken; şu dakikalarda 20,0912 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 22,6503 TL seviyesinde işlem görüyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,24 oranında yükselişle 104,74 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1,0634 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 10,68 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 10,49 seviyesinde bulunuyor.

Dün açıklamalarda bulunan Fed yetkililerinin şahin vurgulamaları güçlenirken, Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic enflasyonun tekrar hızlanmaması için faiz oranlarının yüzde 5 seviyesinin üzerine çıkarılması gerektiğini kaydetti. Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari ise Fed'in adımlarının enflasyonu yavaşlattığına yönelik çok fazla işaret bulunmadığını söyledi.

Söz konusu gelişmeler tahvil piyasalarındaki satış baskısını güçlendirirken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi 10 Kasım 2022'den bu yana ilk kez yüzde 4 seviyesinin üzerine çıktı.