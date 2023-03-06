Dolar kuru 18,90 TL üzerinde işlem görüyor

İSTANBUL / EKONOMİ

Dolar fiyatları, geçtiğimiz haftayı 18,88 TL seviyesinden tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe 18,89 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 18,7980 TL seviyesini, en yüksek ise 18,9180 TL seviyesini görürken; kur saat 11:03 itibarıyla 18,9046 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 20,3489 TL'yi görürken; şu dakikalarda 20,1498 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 22,7660 TL seviyesinde işlem görüyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,08 oranında düşüşle 104,43 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1,0652 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 11,58 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 10,43 seviyesinde bulunuyor.