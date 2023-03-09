Dolar kuru 18,95 TL'de hareket ediyor

İSTANBUL / EKONOMİ

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 18,93 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 18,94 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru yeni güne yatay seviyede başlamasının ardından, gün içerisinde en düşük 18,9060 TL seviyesini, en yüksek ise 18,9620 TL seviyesini görürken; kur saat 12:12 itibarıyla 18,9518 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 20,2052 TL'yi görürken; şu dakikalarda 20,0170 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 22,5102 TL seviyesinde işlem görüyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 11,84 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 11,50 seviyesinde bulunuyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,19 oranında düşüşle 105,51 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1,0555 seviyelerinde hareket ediyor.

Dolar endeksinde teknik açıdan 106 direnç, 105 seviyesinin destek konumunda bulunuyor.

Analistler, dünya genelinde para politikalarına ilişkin belirsizliklerin devam etmesiyle küresel piyasaların karışık bir seyir izlediğini bildirdi.