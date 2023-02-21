Dolar kuru 18,99 TL’ye kadar yükseldi

EKONOMİ İSTANBUL

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 18,86 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne yatay seviyeden başladı. Dolar kuru, Türkiye piyasalarının kapalı olduğu saatlerde uluslararası piyasalarda düşük hacimli işlemlerde 18,9990 TL seviyesine kadar yükselirken, gün içerisinde en düşük 18,8210 TL seviyesine geriledi. Kur saat 11:09 itibarıyla 18,8692 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 20,4591 TL'yi görürken; şu dakikalarda 20,1505 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 22,6887 TL seviyesinde işlem görüyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,21 oranında yükselişle 104,08 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1,0671 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 10,49 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 10,99 seviyesinde bulunuyor.