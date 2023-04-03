Dolar kuru 19 TL üzerindeki hareketini sürdürüyor

İSTANBUL / EKONOMİ

Suudi Arabistan ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya öncülüğünde birlikte hareket eden ülkelerden oluşan OPEC+'nın üretimi kısma kararı alması petrol fiyatlarında yüzde 7'ye yakın yükselişi beraberinde getirirken, küresel piyasalarda hareketliliğe yol açtı.

Dolar fiyatları, geçtiğimiz haftayı 19,17 TL seviyesinden tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe 19,19 TL’de başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 19,1650 TL seviyesini, en yüksek ise 19,2150 TL seviyesini görürken; kur saat 13:26 itibarıyla yüzde 0,15 oranında yükselişle 19,2034 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 20,8984 TL'yi görürken; şu dakikalarda 20,8890 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 23,7461 TL seviyesinde işlem görüyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,01 oranında yükselişle 102,50 seviyesinde bulunuyor. Dolar endeksinde teknik açıdan 101,5 destek, 103 seviyesi direnç konumunda bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1,0864 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 10,32 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 13,08 seviyesinde bulunuyor.

‘Enflasyon’ endişeleri yükseldi

Analistler, küresel piyasalarda artan petrol fiyatlarının enflasyonla mücadeleyi sekteye uğratabileceğine yönelik endişelerin varlık fiyatları üzerinde etkili olduğunu ifade etti.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışlarına devam edeceğine yönelik fiyatlamaların güçlendiğine işaret eden analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Banka'nın, gelecek ay yüzde 59 ihtimalle 25 baz puan faiz artıracağının öngörüldüğünü kaydetti.