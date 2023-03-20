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Dolar kuru 19 TL’nin üzerinde hareket ediyor

Dolar fiyatları şu dakikalarda 19,01 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 20,37 TL'de bulunuyor.

Haber Merkezi
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İSTANBUL / EKONOMİ

Dolar fiyatları, geçtiğimiz haftayı 19,01 TL seviyesinden tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe 19,00 TL’den başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 18,9720 TL seviyesini, en yüksek ise 19,0320 TL seviyesini görürken; kur saat 15:45 itibarıyla 19,0176 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 20,3887 TL'yi görürken; şu dakikalarda 20,3753 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 23,2720 TL seviyesinde işlem görüyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,25 oranında düşüşle 103,40 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1,0707 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 11,82 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 11,57 seviyesinde bulunuyor.

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