Dolar kuru 19,02 TL’nin üzerinde

İSTANBUL / EKONOMİ

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 19,01 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne yatay seviyesinden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 18,9840 TL seviyesini, en yüksek ise 19,0380 TL seviyesini görürken; kur saat 10:44 itibarıyla 19,0231 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 20,4655 TL'yi görürken; şu dakikalarda 20,3962 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 23,3145 TL seviyesinde işlem görüyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,16 oranında yükselişle 103,48 seviyesinde bulunuyor. Teknik açıdan dolar endeksinde 103'ün destek, 104,5 seviyesi direnç konumunda bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1,0715 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 11,82 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 12,35 seviyesinde bulunuyor.

Fed’in faiz kararı kritik

Analistler, küresel ölçekte bankacılık sektöründeki gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) iki gün sürecek Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısının bugün başlayacağına dikkati çekti.

Son dönemdeki gelişmelerin ardından Fed'in atacağı adımlara ilişkin belirsizliklerin oldukça yüksek olduğunu aktaran analistler, bu durumun yatırımcıları temkinli hareket etmeye yönlendirdiğini bildirdi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda belirsizlikler devam ederken, Fed'in yüzde 73 ihtimalle 25 baz puan faiz artıracağı öngörülüyor.