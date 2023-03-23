Dolar kuru 19,04 TL seviyelerinde

İSTANBUL / EKONOMİ

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 19,03 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 19,04 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru yeni güne yatay seviyeden başlamasının ardından, gün içerisinde en düşük 18,9950 TL seviyesini, en yüksek ise 19,1960 TL seviyesini görürken; kur saat 12:59 itibarıyla 19,0422 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 20,9651 TL'yi görürken; şu dakikalarda 20,7459 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 23,4768 TL seviyesinde işlem görüyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,05 oranında düşüşle 102,30 seviyesinde bulunuyor. Teknik açıdan dolar endeksinde 101,6 destek, 102,5 seviyesi direnç konumunda bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1,0884 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 11,93 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 14,51 seviyesinde bulunuyor.