Dolar kuru 19,04 TL’ye kadar yükseldi

İSTANBUL / EKONOMİ

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 18,94 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 18,95 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru yeni güne yatay seviyede başlarken, Türkiye piyasalarının kapalı olduğu saatlerde illikit piyasada 19,04 TL’yi gördü. Dolar gün içerisinde en düşük 18,7370 TL seviyesini görürken; kur saat 12:30 itibarıyla 18,9638 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 20,1745 TL'yi görürken; şu dakikalarda 20,0994 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 22,6964 TL seviyesinde işlem görüyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,04 oranında düşüşle 105,27 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1,0597 seviyelerinde hareket ediyor.

Dolar endeksinde teknik açıdan 106 direnç, 105 seviyesi destek konumunda bulunuyor.

Alistler, ABD'de bankacılık sektörüne ilişkin artan endişelerle varlık fiyatlarında oynaklığın arttığını belirtiyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 11,67 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 10,53 seviyesinde bulunuyor.