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Dolar kuru 19,17 TL'nin üzerini gördü

Dolar fiyatları, gün içerisinde 19,17 TL’ye kadar yükselirken, şu dakikalarda 18,97 TL seviyesinde hareket ediyor. Euro fiyatları ise 20,35 TL seviyelerinde bulunuyor.

Haber Merkezi
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İSTANBUL / EKONOMİ

Dolar fiyatları, geçtiğimiz haftayı 18,86 TL seviyesinden tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe 18,93 TL'den başladı. Dolar kuru, güne yükselişle başlamasının ardından saat 10:00'da 19 TL seviyesinin üzerine çıkarak 19,1760 TL'ye kadar yükseldi. Sonrasında yeniden 19 TL'nin altına sarktı. Kur gün içerisinde en düşük 18,9060 TL seviyesini görürken; saat 11:04 itibarıyla 18,9737 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 20,5591 TL'yi görürken; şu dakikalarda 20,3538 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 22,917 TL seviyesinde işlem görüyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,64 oranında düşüşle 103,88 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1,0725 eviyelerinde hareket ediyor.  Teknik açıdan dolar endeksinde 103 destek, 105 seviyesi direnç konumunda bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 11,58 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 10,53 seviyesinde bulunuyor.