Dolar kuru 19,22 TL’de işlem görüyor

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 19,20 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 19,19 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru yeni güne yatay seviyede başlamasının ardından, gün içerisinde en düşük 19,1660 TL seviyesini, en yüksek ise 19,2330 TL seviyesini gördü. Kur saat 12:14 itibarıyla 19,2280 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 21,0507 TL'yi görürken; şu dakikalarda 21,0310 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 24,0725 TL seviyesinde işlem görüyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,23 oranında düşüşle 101,86 seviyesinde bulunuyor. Teknik açıdan dolar endeksinde 101,5 destek, 103 seviyesi direnç konumunda bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1,0933 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 10,24 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 13,16 seviyesinde bulunuyor.

Varlık fiyatları yön bulmakta zorlanıyor

Analistler, dünya genelinde yavaşlayan ekonomik aktivite ve artan petrol fiyatlarının enflasyonla mücadeleyi sekteye uğratabileceği endişesiyle varlık fiyatlarının yön bulmakta zorlandığını söyledi.

Dün St. Louis Fed Başkanı James Bullard, özel bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, petrol fiyatlarındaki artışın enflasyonu düşürme işini şimdilik daha da zor bir hale getirdiğini belirterek, bu durumun uzun süreli etkisinin olup olmayacağının henüz bilinemeyeceğini kaydetti.