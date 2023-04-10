Dolar kuru 19,26 TL’nin üzerinde işlem görüyor

İSTANBUL / EKONOMİ

Dolar fiyatları, geçtiğimiz haftayı 19,23 TL seviyesinden tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe 19,24 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 19,2200 TL seviyesini, en yüksek ise 19,2870 TL seviyesini görürken; kur saat 12:14 itibarıyla 19,2617 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 21,0512 TL'yi görürken; şu dakikalarda 21,0250 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 23,9606 TL seviyesinde işlem görüyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,04 oranında düşüşle 102,04 seviyesinde bulunuyor. Dolar endeksi teknik açıdan, 101,5 ve 100 destek, 103 seviyesi direnç konumunda bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1,0912 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 10,32 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 14,43 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, ABD'de para politikalarına ilişkin artan belirsizliklerle varlık fiyatlarının yön arayışında olduğunu belirtti.

Para piyasalarında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek ay yüzde 64 ihtimalle 25 baz puan faiz artıracağının öngörülmeye başlandığını aktaran analistler, çarşamba günü ülkede açıklanacak enflasyon verilerinin piyasa beklentileri üzerinde etkili olmasının beklendiğini ifade etti.