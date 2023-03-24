Dolar kuru 19,27 TL'nin üzerini test etti

İSTANBUL / EKONOMİ

Dolar kuru, Türkiye piyasalarının kapalı olduğu saatte illikit piyasada 19,27 TL'nin üzerini görürken, gün içerisinde en düşük 19,0020 TL'ye geriledi. Kur saat 11:05 itibarıyla 19,0648 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 20,9088 TL'yi görürken; şu dakikalarda 20,6280 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 23,3240 TL seviyesinde işlem görüyor.

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 19,04 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 19,08 TL seviyesinden başlamıştı.

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,31 oranında yükselişle 102,85 seviyesinde bulunuyor. Dolar endeksinde 101,6 destek, 103,5 seviyesi direnç konumunda bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1,0802 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 12,16 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 14,67 seviyesinde bulunuyor.